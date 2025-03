Turok erhält überraschende Portierung auf PS5 und Xbox Series X/S

HQ

In einer angenehm überraschenden Wendung der Ereignisse enthüllte Nightdive Studios kürzlich, dass Turok Remastered mit einem umfangreichen neuen Update verbessert wurde, einem Update, das die Leistung in Angriff nimmt und verbessert und sogar mit einer überraschenden Portierung auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S Konsolen zusammenfällt.

Das ist richtig, das Spiel hat jetzt native Versionen auf Systemen der aktuellen Generation. Die genauen Details, wie sich das Spiel auf den Plattformen spielt, werden nicht genannt, aber in den Patchnotes wird uns mitgeteilt, dass der Titel jetzt "hohe Bildwiederholraten" unterstützt. Ansonsten verbessert dieses Update das Spiel auf Nintendo Switch und Vulkan, verbessert die Controller-Funktionalität, fügt neue/wiederkehrende Feinde hinzu (wie den Brachiosaurus und den High Priests ), führt neue Eingaben ein, wie z.B. die Möglichkeit, mehrere Waffen an dieselbe Taste zu binden, und enthält sogar lokalisierte Trophies /Achievements.

All dies kommt zu einer gigantischen Reihe von Fehlerbehebungen, Leistungsverbesserungen und Menüänderungen hinzu. So viele, dass Sie hier in den Patchnotes des Reddit-Beitrags sehen können, um alles zu sehen, was dem Spiel hinzugefügt wurde und was verbessert und behoben wurde.