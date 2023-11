Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered wurde leicht verschoben

Nightdive Studios hat bekannt gegeben, dass es die Veröffentlichung seines kommenden Turok 3: Shadow of Oblivion Remasters um ein paar Wochen verschoben hat. Die überarbeitete Version des klassischen N64-Shooters erscheint nun am 30. November statt wie ursprünglich am 14. November.

In einem Beitrag auf X merkte Nightdive an, dass die Verzögerung es dem Team ermöglichen sollte, das "bestmögliche Turok 3-Erlebnis" zu schaffen.

Bei der Veröffentlichung wird das Remaster eine verbesserte Version des Originals aus dem Jahr 2000 bieten, die mit bis zu 4K 120FPS auf PC-, PlayStation 5- und Xbox Series-Konsolen spielbar ist und über eine Gyro-Steuerung auf Nintendo Switch verfügt.