Turok 2: Seeds of Evil für Switch angekündigt

Entwickler Nightdive Studios wird auch die überarbeitete Version von Turok 2: Seeds of Evil auf der Nintendo Switch veröffentlichen. Der erste Titel (Turok: Dinosaur Hunter) steht auf dem Hybriden bereits zum Download bereit, die Fortsetzung erreicht die Nintendo-Konsole am 9. August. Alle Inhalte des Originalspiels sind enthalten, darunter 35 Feindtypen, sechs umfangreiche Levels (mitsamt Port of Adia und Death Marshes) - und über 20 Waffen. Das Spiel kostet 17,49 Euro im Switch-eShop, genau wie Teil 1.

You watching Werbung