Turniermodus in Naraka: Bladepoint gibt euch Raum für private Duelle

HQ

Naraka: Bladepoint, eigentlich ein Online-Spiel für 60 Spieler, bekommt im Laufe des Tages einen Turniermodus, der sich an PvP-Duellanten richtet. Zwei Spieler bekämpfen sich in einer kleinen Arena im Nahkampf und wer gewinnt, tritt gegen andere Sieger an. 24 Entertainment hat ein paar Regeln erarbeitet, um Spieler aus der Reserve zu locken: Zum Beispiel wird vorgeschrieben, dass Spieler in jeder neuen Runde einen neuen Helden und verschiedene Waffen wählen müssen. Ultimative Fähigkeiten stehen nicht zur Verfügung, doch dafür stecken alle Helden mehr ein. Der Kampf um den Champion-Titel geht über drei Runden.