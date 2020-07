Turn 10 zeigt In-Engine-Material vom neuen Forza Motorsport

Phil Spencer bestätigte heute Abend, dass Turn 10 tatsächlich am nächsten Forza Motorsport arbeitet. Anschließend gab es einen ersten Blick auf die Game-Engine, die in einem eigenen Trailer vorgeführt wurde. Das Material daraus zeigt zwar nichts, was so etwas wie Gameplay auch nur entfernt ähnelt, aber schicke Autos und spiegelnde Visiere sind immerhin dabei gewesen.

"Die Xbox Series X bringt euch eurem Traum von beispiellosem Realismus näher, mit Raytracing und nativer 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde", sagte uns der Xbox-Chef, bevor er den Trailer abspielte. Es gibt kein Wort darüber, wann wir diesen Titel spielen können, auch wie er heißt wissen wir noch nicht. Wie zu erwarten erscheint das Game auf PC und Xbox Series X.