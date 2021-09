Turn 10 spricht über Lerneinheiten und Treibstoff-Berechnung in Forza Motorsport

Vor über einem Jahr ist Forza Motorsport offiziell angekündigt worden, doch seitdem gab es keine neuen Informationen zu diesem Spiel. Microsofts PR-Maschine konzentriert sich vollständig auf Forza Horizon 5, weshalb viele Leute das Game sicher längst wieder vergessen haben. In einem neuen Entwicklertagebuch spricht Turn 10 allerdings über das kommende Forza Motorsport und Creative Director Chris Esaki stellt sogleich die Behauptung auf, dass sich Fans auf eine viel raffiniertere Rennspielerfahrung freuen dürfen.

Statt noch mehr Rennen in authentisch nachgebauten Umgebungen zu verwirklichen, will das Team ihrem Spiel diesmal etwas hinzufügen, das dabei helfen soll, den Titel in irgendeiner Weise von anderen Rennspielen abzugrenzen. In Forza Horizon wird es aus diesem Grund zum Beispiel mehrere Rennveranstaltungen geben, für die man sich mit abgeschlossenen Trainingseinheiten und Wettrennen qualifizieren kann. Diese Lernmissionen sollen die Spieler zu besseren (virtuellen) Autofahrern machen, indem uns ein Fahrhilfesystem Feinheiten, wie das Kurvenverhalten oder Bremsvorgänge, näherbringt.

Es scheint zudem so, als würde Turn 10 dieses Mal die Bedeutung von Langstreckenrennen ausbauen wollen. Forza Motorsport hat den Verschleiß von Reifenmischungen und Reifen angeblich überarbeitet, um den Kraftstoffverbrauch neu zu berechnen. Esaki sagt, dass diese Arbeiten der perfekte Ausgangspunkt wären, um sie in Langstreckenrennen aufblühen zu lassen. Forza Horizon 5 erscheint am 9. November für PC und Xbox, doch wann Forza Motorsport veröffentlicht wird, ist derzeit nicht bekannt.