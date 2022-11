Turn 10 ist jetzt ein 200 Entwickler starkes Studio

HQ

Forza Motorsport wurde 2020 enthüllt, wurde aber immer noch nicht veröffentlicht, stattdessen haben wir letztes Jahr wunderbares Forza Horizon 5 bekommen, also ist es nicht so, dass wir uns beschweren. Aber einige bevorzugen stattdessen Sim-Racer und Forza Motorsport wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 veröffentlicht, und es scheint, als ob der Entwickler Turn 10 wirklich hochfährt.

Wie auf LinkedIn erwähnt, hat Turn 10 den Meilenstein von 200 Entwicklern überschritten. Während es üblich ist, dass Studios die Anzahl der Mitarbeiter beim Abschluss von Projekten erhöhen, ist dies größer als Turn 10 jemals und ein Zeichen dafür, dass sie wirklich All-In auf Forza Motorstport gehen.

Danke Idle Sloth