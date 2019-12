Turn 10: Forza Motorsport 8 unterscheidet sich von den vorherigen Spielen der Serie

Eines der nächsten Projekte von Turn 10 ist ein neues Forza Motorsport, womöglich Teil 8 (der Schleier dieses Spiels wurde noch nicht offiziell angehoben). Die ersten Details sind jedoch bereits bekannt, denn offenbar soll sich der nächste Ableger von seinen vielen Vorgängern unterscheiden. Im monatlichen Community-Livestream sprach der Creative Director Chris Esaki darüber, dass sie bereits den ersten internen Test ihres nächsten Gaming-Projekts abgeschlossen haben.

Esaki erwähnte mehrmals, dass die Serie zurückkehrt, allerdings in anderer Form, als es manche Fans vielleicht erwarten: "In der Realität sind [diese Funktionen] im größeren Zusammenhang nicht wirklich von Bedeutung. Das Gesamtprodukt und die Art und Weise, was wir damit erreichen, ist jedoch unterschiedlich und erstaunlich." Nächstes Jahr werde Turn 10 mehr verraten, vielleicht erscheint das neue Forza ja bereits zum Launch der Xbox Series X im kommenden Herbst/Winter.

Quelle: PCGamesN.