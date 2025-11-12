Türkisches Militärflugzeug bricht in der Luft über Georgien auseinander

HQ

Videoaufnahmen halten den Moment fest, in dem ein türkisches Transportflugzeug vom Typ C-130 am Dienstag in Georgien in der Luft auseinanderbrach und dabei 20 Soldaten tötete, wie die türkischen Behörden mitteilten. Das Flugzeug, das in Aserbaidschan gestartet war, stürzte im georgischen Bezirk Kachetien nahe der aserbaidschanischen Grenze ab.

Rettungsteams trafen am frühen Mittwoch an der Stelle ein und fanden verbogenes Metall und brennende Trümmerteile, die über einen grasbewachsenen Hügel verstreut waren. Das türkische Verteidigungsministerium bestätigte, dass gemeinsame Inspektionen mit georgischen und aserbaidschanischen Beamten im Gange sind, während Lockheed Martin (der Hersteller des Flugzeugs) Unterstützung bei der Untersuchung anbot.

Vorläufige Aufnahmen deuten darauf hin, dass das 57 Jahre alte Flugzeug ein strukturelles Versagen erlitten hat, wobei sich das Heck während des Fluges ablöste. Die C-130 Hercules, ein weit verbreitetes militärisches Lufttransportflugzeug, ist seit 2010 Teil der türkischen Flotte. Ankara hat kürzlich einen Vertrag über den Erwerb neuerer C-130J-Modelle aus Großbritannien unterzeichnet, um seinen Luftverkehr zu modernisieren.