Türkischer Politiker kritisiert nach dem Kanye-West-Konzert "kulturelle Degeneration und Entfremdung von Werten"

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Kanye West trat am vergangenen Samstag erstmals seit 2014 in Europa im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul vor einem angeblich 118.000 Zuschauer auf, was West als die "größte Stadionaufführung aller Zeiten" bezeichnete, doch der Auftritt stieß auf Kritik der türkischen Regierung, wobei Oktay Saral, Chefberater von Präsident Erdogan, am Dienstag schrieb er, dass "Zehntausende von Menschen, die begeistert 'Ich bin ein Gott' skandieren, eine ernste Angelegenheit seien, die genauer untersucht werden muss", und bezieht sich damit auf ein Lied aus dem Jahr 2013.

"118.000 junge Menschen wurden zu Teilnehmern einer Ausstellung mit Rhetorik und Symbolen gemacht, die unserem Glauben und unseren zivilisatorischen Werten widersprechen, und das alles, indem sie dafür bezahlt haben", und forderte das Ministerium für Kultur und Tourismus auf, "bei Ereignissen dieser Art, die die spirituellen und kulturellen Sensibilitäten unserer Nation berühren, weitaus vorsichtiger zu sein. Die Kinder dieser Nation müssen fest an ihren eigenen zivilisatorischen Werten festhalten, nicht an den Vorgaben der globalen Kulturindustrie."

In einem Folgebeitrag am Mittwochnachmittag, nachdem sein ursprünglicher Beitrag von Nutzern auf X in Kontext gesetzt wurde, die behaupteten, "Leute kaufen ihre eigenen Tickets, also ist es keine Indoktrination", bestand Saral darauf, dass "sie entweder zu oberflächlich sind, um zu verstehen, dass das, was kritisiert wird, weder nur ein Lied noch ein Konzert ist". Sie beschreiben es als eine Frage von "kultureller Degeneration, moralischer Erosion und Loslösung von Werten, die unserer Jugend, unseren Kindern aufgezwungen werden".

Kanye Fans hatten in ganz Europa abgesagte Auftritte, werden aber in den Niederlanden, Spanien oder Portugal auftreten

Das Konzert in Istanbul ist das erste einer Europatournee, die auch nach den Niederlanden (6. und 8. Juni), Georgien (12. Juni), Albanien (11. Juli), Spanien (30. Juli) und Portugal (7. August) führen wird, nachdem Konzerte in Italien abgesagt wurden und die Einreise ins Vereinigte Königreich verboten wurde. Er hatte auch Konzerte in Frankreich, Polen und der Schweiz abgesagt.

Der amerikanische Rapper wurde für fortlaufende antisemitische Kommentare kritisiert, sich selbst als Nazi bezeichnet, einen Song mit dem Titel 'Heil Hitler' veröffentlicht und sogar Hakenkreuz-T-Shirts verkauft. Im Zusammenhang mit seinem neuesten Album entschuldigte sich West im Wall Street Journal und sagte, er habe "den Bezug zur Realität verloren" und lebe unter einer Episode von "psychotischem, paranoidem und impulsivem Verhalten".