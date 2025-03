Türkei beäugt Syrien-Deal mit Skepsis, aber Hoffnung

HQ

Die Türkei bleibt vorsichtig optimistisch, was die Einigung zwischen den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften und der neuen syrischen Regierung angeht, sagte ein türkischer Beamter am Dienstag (via Reuters).

Das Abkommen, das von den SDF kontrollierte Institutionen in die Verwaltung von Damaskus integriert, kommt zu einem heiklen Zeitpunkt, da Syrien mit internen Unruhen und den Folgen von Massenmorden im Westen zu kämpfen hat.

Die Türkei, die aufgrund ihrer Verbindungen zur YPG-Miliz, die Ankara als Terrororganisation betrachtet, lange Zeit gegen die SDF war, besteht darauf, dass eine vollständige Integration die Auflösung separater Kommandostrukturen bedeuten müsse und nicht nur eine symbolische Umbenennung.

Da die türkischen Truppen nach wie vor in Nordsyrien präsent sind und Ankara eine entschlossene Haltung zur Terrorismusbekämpfung einnimmt, könnte dieses Abkommen entweder einen Schritt in Richtung regionaler Stabilisierung markieren oder zu einem weiteren Krisenherd in einer bereits instabilen Landschaft werden.