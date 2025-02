Türkiye bietet neue Gespräche zwischen der Ukraine und Russland an

HQ

Am dritten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine hat Türkiye bei einem kürzlichen Treffen im Präsidentenkomplex erneut einen Olivenzweig ausgestreckt und angeboten, mögliche Gespräche zwischen der Ukraine und Russland auszurichten, in der Hoffnung, Frieden in die Region zu bringen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drückte zusammen mit Außenminister Hakan Fidan die Bereitschaft Türkiyes aus, jede Initiative zu unterstützen, die zum Frieden führen könnte. Dieses Angebot spiegelt die frühere Beteiligung der Türkiye an der Sicherung eines Getreideexportabkommens zwischen den beiden Ländern nach der russischen Invasion wider.

Während die Unterstützung der Türkiye für die territoriale Integrität der Ukraine nach wie vor klar ist, betonte Fidan, dass beide Seiten bereit sein müssen, sich für den Erfolg der Friedensgespräche einzusetzen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow bekräftigte die Haltung Russlands zu den Bedingungen für den Frieden und sprach sich insbesondere gegen eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine aus. Kürzlich lobte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Türkiye als wichtigen Sicherheitspartner für die Ukraine. Vorerst bleibt abzuwarten, ob dieses diplomatische Angebot zu greifbaren Ergebnissen führen wird.