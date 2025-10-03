Tunesier wegen Kritik an Präsident durch Facebook-Posts zum Tode verurteilt

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein Tunesier zum Tode verurteilt wurde, nachdem er auf Facebook kritische Kommentare über den Präsidenten gepostet hatte, in einem Fall, den Menschenrechtsgruppen als schockierend und beispiellos bezeichnen. Das Urteil kommt inmitten eines umfassenderen Vorgehens gegen Andersdenkende, seit der Präsident die fast vollständige Kontrolle über die Regierung übernommen hat. Bei dem verurteilten Bürger handelt es sich um einen einfachen Arbeiter mit geringer formaler Bildung, und die Entscheidung hat im Internet Empörung ausgelöst und Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Justiz und der politischen Repression geweckt.