Tunesier wegen Kritik an Präsident durch Facebook-Posts zum Tode verurteilt

Der Verurteilte ist ein gewöhnlicher Arbeiter mit geringer formaler Bildung.

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein Tunesier zum Tode verurteilt wurde, nachdem er auf Facebook kritische Kommentare über den Präsidenten gepostet hatte, in einem Fall, den Menschenrechtsgruppen als schockierend und beispiellos bezeichnen. Das Urteil kommt inmitten eines umfassenderen Vorgehens gegen Andersdenkende, seit der Präsident die fast vollständige Kontrolle über die Regierung übernommen hat. Bei dem verurteilten Bürger handelt es sich um einen einfachen Arbeiter mit geringer formaler Bildung, und die Entscheidung hat im Internet Empörung ausgelöst und Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Justiz und der politischen Repression geweckt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!

Tunesiens designierter Präsident Kais Saied legt am 23. Oktober 2019 vor der Nationalversammlung (Parlament) in Tunis, Tunesien, seinen Amtseid ab // Shutterstock

