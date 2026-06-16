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Woche 1 der Weltmeisterschaft hat bereits schockierende Nachrichten hervorgebracht, von den viralsten bis zu den schockierendsten, wie etwas, das zu diesem Zeitpunkt fast nie passiert ist: Ein Trainer wird mitten im Turnier entlassen. Das geschah bei Tunesiens Trainer Sabri Lamouchi, der unmittelbar nach einer 1:5-Niederlage gegen Schweden entlassen wurde, womit er der erste Trainer wurde, der nach nur einem WM-Spiel entlassen wurde.

Es ist auch selten, dass während des Turniers ein Trainer entlassen wird, wobei einer der weiteren Präzedenzfälle ebenfalls aus Tunesien stammt: Henryk Kasperczak, der nach zwei Spielen bei der Weltmeisterschaft 1998 entlassen wurde, sowie Südkoreas Cha Bum-Kun, der ebenfalls nach zwei Spielen 1998 entlassen wurde.

Laut dem tunesischen Fußballanalysten Islam Bouafif stellte Lamouchi "eine der größten Trainerkatastrophen" ab, indem er 5 Verteidiger und 5 Mittelfeldspieler aufstellte, alle seine Stürmer auf die Bank setzte und die Wechsel schlecht managte, indem er einen Mittelfeldspieler auf den Flügelverteidiger, einen linken Flügelspieler auf der rechten Seite stellte und alle defensiven Mittelfeldspieler gegen Angreifer auswechselte.

Hervé Renard bestätigt als neuer Trainer Tunesiens

Die Entlassung wurde am Montagnachmittag gemeldet und am Dienstagmorgen offiziell mit einer Erklärung bestätigt, die den neuen Trainer Hervé Renard bestätigt. Der französische Trainer, ehemaliger Trainer Saudi-Arabiens seit zwei Jahren (er sollte bei dieser Weltmeisterschaft weiterspielen, wurde aber im April entlassen) sowie die französische Frauennationalmannschaft Marokko oder Sambia übernehmen am Dienstagmorgen sofort das Amt und kommen in Mexiko an, wo das Team stationiert ist.

Als nächstes folgen für Tunesien Japan (Sonntag, 21. Juni, 18:00 Uhr MESZ, 17:00 Uhr BST) und die Niederlande (Freitag, 26. Juni, 13:00 Uhr MESZ).