Tundra Esports unterzeichnet eine Web3-Partnerschaft mit Ethlas im Vorfeld von The International

HQ

Der E-Sport-Zug scheint nie anzuhalten. Während in den letzten Wochen viele wichtige Ereignisse zu Ende gingen, wird nächsten Monat ein weiterer Titan in diesem Sektor an den Start gehen: Dota 2 's The International 13.

Dieses Event läuft bis zum 15. September und die besten Teams aus der ganzen Welt nehmen teil und kämpfen darum, zum Champion gekrönt zu werden und den größten Teil des Preispools zu ergattern, um sicherzustellen, dass sie die besten Chancen haben, auf den Berggipfel zurückzukehren, nachdem sie als The International 11 Sieger gekrönt wurden. Tundra Esports hat eine Web3-Partnerschaft für das Turnier unterzeichnet.

Konkret arbeitet Tundra mit Ethlas zusammen, um die Handelsplattform Gambit hervorzuheben und den Preispool der Veranstaltung um weitere 100.000 US-Dollar zu erhöhen. Der genaue Wert oder die Dauer dieser Partnerschaft wird nicht erwähnt, aber der Eigentümer und Co-Geschäftsführer von Tundra, Maxim Denim, hat ein wenig über den Deal gesprochen.

"Bei Tundra sind wir ständig auf der Suche nach neuen Wegen, um mit unserem Publikum auf authentische und bedeutungsvolle Weise in Kontakt zu treten, und wir hoffen, dass diese Partnerschaft jedem Tundra-Fan auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten eröffnen wird."

Was glauben Sie, wie erfolgreich Tundra in diesem Jahr bei The International sein wird?