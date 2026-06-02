Tundra Esports überträgt den gesamten Kader mit mehreren Turniergewinnen Dota 2 auf das 1w-Team

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In einer ziemlich überraschenden Wendung, wenn man bedenkt, dass Tundra Esports kürzlich ESL One Birmingham Ende März gewonnen hat, plus die DreamLeague Saison 28 Anfang März und drei aufeinanderfolgende BLAST-Slam-Saisons Ende 2025 – hat die Organisation entschieden, dass dies nicht ausreicht, um diese Version ihres Dota 2 Teams weiterhin zu unterstützen, und hat beschlossen, sich von der Mannschaft zu trennen.

Über die Wahl spricht Tundra Esports, dass sie "sich darauf vorbereitet, ein neues Kapitel zu beginnen" und dass "diese Reise nichts weniger als außergewöhnlich war."

Was das für das Team und die Spieler bedeutet: Der gesamte Kader wurde auf 1w Team übertragen, was bedeutet, dass der Kader mit Ivan "Pure" Moskalenko, Bozhidar "bzm" Bogdanov, Neta "33" Shapira, Matthew "Ari" Walker, Matthew "Whitemon" Filemon und Trainer David "MoonMeander" Tan nun alle Teil der 1w Team Familie ist.

Dies hat 1w Team gezwungen, einige eigene Änderungen vorzunehmen, da das ehemalige Team bereits veröffentlicht wurde und nun unter dem Namen Enjoy antreten wird.

Sind Sie von dieser Nachricht überrascht, wenn man Tundra Esports ' jüngste Erfolge in allen Bereichen Dota 2 bedenkt?