Tulsa King kehrt im September für seine dritte Saison zurück

Während es so aussah, als ob Yellowstone der Titan und die zukünftige Tentpole-Serie auf Paramount+ sein würde, bedeutet die falsche Handhabung der Serie und die Tatsache, dass die Hauptserie und ihre verschiedenen Spin-offs vorerst alle abgeschlossen haben, dass Yellowstone diese Lücke nicht füllt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ein Mann mit eiserner Faust die Macht übernimmt, ein Gangster, der sich nicht scheut, sich die Hände schmutzig zu machen...

Die Rede ist von Sylvester Stallones Dwight Manfredi, der Hauptfigur von Tulsa King. Die Serie steht kurz vor dem Debüt ihrer dritten Staffel, und da diese immer näher rückt, hat Paramount+ einen festen Premierentermin für die Serie festgelegt, ihre Handlung bestätigt und einige erste Bilder enthüllt.

Die Saison 3, die am 21. September erscheint, können wir von Staffel 3 erwarten.

"In der dritten Staffel, als Dwights Imperium expandiert, wachsen auch seine Feinde und die Risiken für seine Crew. Jetzt sieht er sich in Tulsa seinen bisher gefährlichsten Gegnern gegenüber: den Dunmires, einer mächtigen Familie mit altem Geld, die sich nicht an die Regeln der alten Welt hält und Dwight dazu zwingt, für alles zu kämpfen, was er aufgebaut hat, und seine Familie zu schützen."

Staffel 3 steht kurz vor der Tür, als kürzlich bekannt wurde, dass Samuel L. Jacksons Charakter des Russell Lee Washington Jr., der in den kommenden Episoden zum ersten Mal zu sehen sein wird, das erste Spin-off auf der Grundlage der Serie anführen wird, das als Nola King bekannt ist. Angesichts der immensen Zuschauerzahlen von Tulsa King sieht Paramount es eindeutig als führendes Franchise für die Zukunft des Streamers.

