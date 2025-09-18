Tulsa King kehrt für eine vierte Staffel zurück

HQ

Dwight Manfredi wird diese Woche erneut die Rolle von Paramount+ übernehmen, denn die dritte Staffel von Tulsa King wird bereits an diesem Sonntag auf der Streaming-Plattform Premiere feiern. Vor diesem Hintergrund hat Paramount den Hype als perfekten Moment genutzt, um auch zu bestätigen, dass Staffel 3 noch nicht annähernd das Ende dieser Krimi-Drama-Reise sein wird, da eine vierte Staffel grünes Licht erhalten hat.

Wie in einer Pressemitteilung bestätigt, wurde Tulsa King um eine vierte Staffel verlängert. Es gibt kein Wort über ein Premierendatum oder wann die Produktion beginnen könnte, aber in der Vergangenheit war Paramount ziemlich bissig mit dem Wechsel von Staffeln dieser Show, so dass eine Rückkehr im Jahr 2026 überhaupt nicht ausgeschlossen ist.

Für diejenigen, die sich dafür interessieren, was in den kommenden Episoden passieren wird, erklärt die Zusammenfassung von Staffel 3: "Mit Dwights Imperium expandieren auch seine Feinde - und die Risiken für seine Crew. Jetzt sieht er sich in Tulsa seinen bisher gefährlichsten Gegnern gegenüber: den Dunmires, einer mächtigen Familie mit altem Geld, die sich nicht an die Regeln der alten Welt hält und Dwight dazu zwingt, für alles zu kämpfen, was er aufgebaut hat, und seine Familie zu schützen."

Bist du ein Fan von Tulsa King und wirst du dich Staffel 3 ansehen?