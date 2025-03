Tulsa King kehrt für eine dritte Staffel zurück

HQ

Paramount+ scheint ein sehr zentrales Thema von Shows zu haben, die wirklich Wunder wirken. "Papa-Drama", wenn man so will. Zeigt Yellowstone, Mayor of Kingstown, Landman, Lawmen: Bass Reeves, 1923, 1883, The Agency und sogar Sylvester Stallones Tulsa King.

Apropos Letzteres: Paramount hat kürzlich entschieden, dass die zweite Staffel der Serie gut genug war, dass auch eine dritte Staffel kommen sollte. Laut The Hollywood Reporter hat Tulsa King grünes Licht für eine dritte Staffel erhalten, in der wir erwarten, dass Sly zurückkehrt, und vielleicht früher als erwartet.

Das liegt daran, dass die Produktion der nächsten Episode bereits begonnen hat. Die Dreharbeiten sind in Atlanta und Oklahoma im Gange, was bedeutet, dass wir vielleicht mit einer Rückkehr der Serie Anfang 2026 rechnen können, oder vielleicht sogar etwas später oder früher...

Sind Sie gespannt auf mehr Tulsa King ?