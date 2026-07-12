Tuchel sagt, England habe "schlampig, mit Fehlern" gespielt, Bellingham ist anderer Meinung

HQ

England besiegte Norwegen bei der Weltmeisterschaft mit 2:1, aber Trainer Thomas Tuchel war mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden, das in langen Spielabschnitten von Norwegen überrollt wurde, darunter das Glück, dass Norwegen ein Tor aberkannt wurde... und ein weiterer, der von Sorloth gestolpert wurde, weil er nicht an Haaland passte.

"Wir hatten Glück. Wir haben uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Das Ergebnis ist fantastisch. Wir sind unter den letzten vier. Es ist großartig, aber ich bin mit der Leistung nicht zufrieden." Der deutsche Manager sagte, Norwegen habe sich "das Leben schwer gemacht" und England habe "schlampig, viele technische Fehler, nicht schnell genug, nicht repetitiv genug" gespielt.

Jude Bellingham, Autor von zwei Toren (sechs Tore, das würde den Pokal gewinnen, nur eines weniger als Harry Kane), stimmte den Kommentaren seines Trainers nicht zu. "Ja, na ja, egal", sagte der Mittelfeldspieler, "es ist hart da draußen, es ist ein harter Wechsel. Alle Spieler haben eine harte Leistung geleistet. Meine Gedanken und meine Wertschätzung gelten den Spielern dort, die eine großartige Leistung geleistet haben."