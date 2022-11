TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 mit Teaser-Trailer enthüllt

HQ

TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 wurde gerade von RaceWard Studio angekündigt. Wie der Name schon sagt, ist es das dritte Spiel, das auf dem klassischen und sehr gefährlichen Tourist Trophy-Rennen basiert, und wir können uns auf nicht weniger als 32 verschiedene Strecken (einschließlich aktueller und klassischer) sowie " 40 Superbike- und Supersport-Motorräder und -Fahrer" freuen. Es gibt auch mehrere Verbesserungen auf der ganzen Linie mit Grafik und Physik.

Marco Ponte, CEO und Creative Director bei RaceWard Studio, sagte zum kommenden Titel:

"Nach dem großartigen Feedback, das wir über RiMS Racing erhalten haben, freuen wir uns, all unser Know-how in dieses unglaubliche Rennen eingebracht zu haben. Für ein Team von Entwicklern mit einer solchen Leidenschaft für das Motorradfahren macht es uns sehr stolz, das offizielle Spiel zu entwickeln, das dieses legendäre Rennen für Motorradfans auf der ganzen Welt nachbildet."

TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 erscheint im Mai 2023 für PC, PlayStation, Switch und Xbox. Unten ist der erste Teaser-Trailer.