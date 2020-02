TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 inszeniert sich im rasanten Gameplay-Trailer

Kylotonn hat gestern einen neuen Gameplay-Trailer zu TT Isle of Man 2 veröffentlicht, bei dem wir knapp drei Minuten Gameplay ansehen können. Der Pressemitteilung zufolge wurde die Motorrad-Physik von Grund auf neu konstruiert, um ein "ultrarealistisches Verhalten" zu ermöglichen, das durch eine verbesserte First-Person-Kamera noch verstärkt werden soll. Inhaltlich wird TT Isle of Man 2 lizenzierte Fahrer, Strecken und Motorräder bieten, einige Klassiker sind ebenfalls dabei - die MV Agusta 500 Three, die Norton NRS 588, die Suzuki XR69, die Yamaha TZ 750 und die Ducati 900. Das Motorradspiel wird am 19. März für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Auf Nintendo Switch geht es einen Tag später an den Start.

You watching Werben