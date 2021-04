You're watching Werben

Dass wir in letzter Zeit nichts über Lego Star Wars: The Skywalker Saga gehört haben, war ein Vorbote schlechter Neuigkeiten. Das Game war zuletzt für "Frühling 2021" geplant, doch die Entwickler haben das Spiel gestern verschieben müssen. TT Games spricht darüber, dass sie weitere Zeit benötigen, obwohl das Team hart arbeite. Neue Informationen soll es so bald wie möglich geben, ein Veröffentlichungsfenster gibt es momentan aber nicht. Geduld du haben musst, junger Padawan.