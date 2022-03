TT Games spricht über die Schöpfung der Lego-Star-Wars-The-Skywalker-Saga-Galaxie

HQ

Am 5. April möchte TT Games alle Haupt-Star-Wars-Kinofilme, sowie einzelne Episoden aus den diversen Spin-Offs und Webserien der weit, weit entfernten Galaxie in einem einzigen Videospiel unterbringen - Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Diesen narrativen Fundus gebührend zu verarbeiten muss eine Herausforderung für sich gewesen sein und genau das ist das Thema des jüngsten Entwicklertagebuchs, das die Briten diese Woche veröffentlicht haben. Falls ihr erfahren wollt, mit welchen Herausforderungen es die Schöpfer bei der Produktion zu tun bekommen haben, dann werft einen Blick ins neue Video.