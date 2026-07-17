Tsuru Reef, Wake Island und Top Gun ? Here ist das, was in Staffel 4 von Battlefield 6 kommt

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Es ist Zeit für eine weitere Staffel von Battlefield 6, denn nach einer stetigen Post-Launch-Phase seit dem Debüt des Spiels im Oktober 2025 bringt Battlefield Studios eine Menge neuer Inhalte für den großen und beliebten Mehrspieler-Shooter heraus. In der Vergangenheit haben wir uns damit beschäftigt, was jede dieser jeweiligen Staffeln zu bieten hat, und jetzt, da Staffel 4 bevorsteht, ist es Zeit, das alles noch einmal zu tun.

Für diesen Artikel werden wir einfach die vielen geplanten Ergänzungen für Staffel 4 von Battlefield 6 untersuchen, da wir zu einem späteren Zeitpunkt mit tiefergehenden Gedanken und Eindrücken zu diesem neuesten Inhalts-Release zurückkehren werden. Also, um das Ganze zu beginnen, interessiert euch vielleicht, wie der Startzeitplan für die Staffel ist? Falls ja, haben wir nun eine Vorstellung davon, wann jede der drei Phasen abgesetzt wird.

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Wann startet Battlefield 6: Staffel 4?

Staffel 4 startet offiziell am 21. Juli, aber dies wird nur die erste Phase der geplanten Inhalte für die dreiphasige Staffel sein. Wir werden gleich darauf eingehen, was jede Phase den Fans bietet, aber unten sehen Sie, wann jede Phase erwartet wird.



Phase 1: Pazifikfront – 21. Juli



Phase 2: Wake Island – 18. August



Phase 3 (Vollständiger Name noch bekannt) – September (genaues Datum noch bekannt)



Was wird Phase 1: Pazifikfront bieten?

Für alle, die neugierig sind, was Phase 1 den Spielern bieten wird, ist die Hauptergänzung die neue Karte namens Tsuru Reef. In Staffel 4 gibt es ein maritim orientiertes Thema, also erwartet eine Karte mit viel Wasser, Fokus auf Seeschlachten, neuen Booten und all der traditionellen Battlefield-Action, die durchgehend aufblüht.

Das Tsuru-Riff wird die bisher größte Karte in Battlefield 6 werden und bietet "steile Klippen, verstreute Inseln, ein Luxusresort und die Überreste eines alten Kriegsbunkers." Außerdem werden uns Hubschrauber, Panzer, Kampfjets, Landfahrzeuge und zwei neue Boote versprochen, die die Navigation auf den Wasserwegen immer leichter machen sollen. Es wird ein transportfähiges RHIB-Boot geben, das für vier Spieler gebaut ist und einen montierten 50-Meter-Motor bietet. Cal-Waffe, und auch das Schlachtboot CB90, das mit einer wahren Waffenvielfalt, aber auch einer Rampe ausgestattet ist, die Soldaten aufstellen und Strände belagern können, was für Rush- und Breakthrough-Modi zweifellos nützlich sein wird.

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Das ist der Großteil der Phase 1, denn ansonsten können wir mit drei neuen Waffen rechnen, nämlich die folgenden:



EF88 – ein Bullpup-Sturmgewehr



Bren 3 – ein Karabiner



VSSM – ein DMR



Was wird Phase 2: Wake Island bringen?

Phase 2 wird tatsächlich eine etwas geschäftigere Phase sein, da sie eine neue Karte, eine Waffe und auch eine große Zusammenarbeit hinzufügt. Die Karte wird die lang erwartete neue Version von Wake Island sein, wobei dies ein Remake der klassischen Karte ist, die ähnlich wie Battlefield 6 s Operation Firestorm und Railway to Golmud Elemente aller vorherigen Versionen der Karte enthalten wird.

Executive Producer Philippe Ducharme spricht über Wake Island folgendermaßen: "Das Team hat hart daran gearbeitet, die Elemente, die alle an den verschiedenen Versionen dieser Karte lieben, im Laufe der Geschichte von Battlefield einzubringen, während es Anpassungen vornimmt, um ein noch besseres Erlebnis zu schaffen, und eine Version der Insel zu schaffen, die mit der visuellen und Audioleiste von Battlefield 6 übereinstimmt."

Diese neueste Version von Wake Island bietet Kämpfe auf Inselbefestigungen, zerstörbaren Brücken, über das Meer und auf zwei Flugzeugträgern auf gegenüberliegenden Seiten der Karte. Letzterer Punkt wird wichtig werden, wenn wir bald zur großen, versprochenen Zusammenarbeit kommen.

Als kurze Anmerkung: Die neue Waffe heißt Desert Tech HTI und ist ein Scharfschützengewehr, das als die Waffen mit der längsten Reichweite in Battlefield 6 gilt – eine nützliche Prämisse, wenn man die Größe der Karten in Staffel 4 betrachtet.

Wie auch immer, das Crossover: Top Gun kommt zu Battlefield 6. Dies wird ein Event sein, das "neue Fahrzeuge, Charaktere und von der Reihe inspirierte Modi umfasst", wobei diese beiden Modi folgende sind:



Carrier Strike – eine neue Version von Carrier Assault, die zu einem gemeinsamen Einsatz über Land, Luft und See umgestaltet wurde, bei dem das Ziel ist, den Flugzeugträger des gegnerischen Teams zu zerstören.



Fighter Sweep – ein Gauntlet-Modus, in dem Spieler sich zusammentun, um neue zweisitzige Kampfjets in "hochintensiven Luftkämpfen" zu steuern.



Details zu diesem Top Gun-Crossover sind etwas spärlich, aber Battlefield Studios versprach weitere Neuigkeiten, je näher der August rückt.

Was wird Phase 3 bringen?

Wir tappen größtenteils im Dunkeln über dieses Kapitel der vierten Staffel, aber Battlefield Studios hat versprochen, näher vor dem Start im September weitere Details zu teilen.

Gibt es in Staffel 4 Verbesserungen zur Lebensqualität?

Abschließend hat Battlefield Studios in Staffel 4 einige Verbesserungen zur Lebensqualität versprochen, darunter die lang erwartete Einführung von benutzerdefinierten Lobbys. Diese sind in Portal zu finden und bieten den Spielern eine Pre-Game-Lobby, in der sie sich in Teams und Teams einordnen können, sowie Admin-Steuerungen und Lobby-Einstellungen, sodass jeder Match-Besitzer spontan Änderungen vornehmen kann.

Hinzu kommt der Start des Spectator Mode, der sowohl im Basis-Multiplayer von Battlefield 6 als auch im Redsec verfügbar ist und Möglichkeiten bietet, das Geschehen aus verschiedenen Perspektiven erneut zu sehen, allerdings nur in "Battle Royale und verifizierten Conquest-Matches", wenn er in Phase 1 erscheint. Es gibt Pläne, später auf andere Verkehrsmittel auszuweiten.

Und das war's, aber bleiben Sie dran, denn wir werden sicher noch mehr über Battlefield 6 s vierte Staffel erzählen, da der Start nächste Woche näher rückt.