Tsunku lehnte jahrelang Angebote ab, um mit Nintendo an Rhythm Heaven zu arbeiten

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Es ist ein ganzes Jahrzehnt vergangen, seit Rhythm Heaven Megamix für den Nintendo 3DS veröffentlicht wurde, und viele hatten die Serie wahrscheinlich schon vergessen, bevor Rhythm Paradise Groove vor etwas mehr als einem Jahr angekündigt wurde. Eine Person, die das jedoch nicht getan hatte, war der Produzent und Komponist Mitsuo "Tsunku" Terada.

In einem neuen Blogbeitrag (danke, Automaton) schreibt er, dass sich während der langen Pause der Serie mehrere Gelegenheiten ergaben, ähnliche Spiele zu entwickeln. Aber... er hatte kein Interesse daran und sagt, er fühle sich Nintendo verpflichtet; Er war überzeugt, dass die Serie früher oder später zurückkehren würde:

"Ich habe immer geglaubt, dass ich die Gelegenheit bekommen würde, mit Nintendo am nächsten Rhythm Heaven zu arbeiten, also habe ich solche Angebote höflich abgelehnt. Ich würde sagen, das ist meine Art, Nintendo Dankbarkeit für all die Unterstützung zu zeigen, die ich im Laufe der Jahre erhalten habe."

Er spricht auch über die herausfordernde Entwicklung des vorherigen Spiels, bei dem bei ihm Kehlkopfkrebs diagnostiziert wurde, und sagt, dass Nintendo nie die Hoffnung auf ihn verloren habe; er erinnert sich auch daran, dass Satoru Iwata zur gleichen Zeit schwer an Krebs erkrankt war:

"Die Tatsache, dass Nintendo die Entwicklung nie gestoppt hat und am Spiel vor seiner Veröffentlichung weitergearbeitet hat, wurde zu einem meiner Hoffnungsträger. Das hat mir geholfen, den Mut zu finden, mir selbst zu sagen: 'Du schaffst das!'.

Was ich später erfuhr, war, dass Nintendos CEO Satoru Iwata zur gleichen Zeit ebenfalls mit einer Krankheit zu kämpfen hatte... Nochmals spreche ich mein tiefstes Beileid aus."

Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, haben wir Rhythm Paradise Groove überprüft und können bestätigen, dass es ein echter Showstopper ist. Unsere Gedanken könnt ihr hier lesen, und wir möchten euch daran erinnern, dass es jetzt auch eine Demo gibt, falls ihr dieses leicht WarioWare-ähnliche Musikspiel ausprobieren wollt.