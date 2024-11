TSM vervollständigt Valorant Kader mit Neuzugängen

HQ

TSM hat kürzlich einen Haufen seines Valorant Kaders veröffentlicht, was viele mit der Frage zurücklässt, was die Zukunft für das Team in der kompetitiven Szene bereithält. Vier Personen verließen die Liste der Organisation, und seitdem hat es etwa drei Wochen gedauert, bis Ersatz gefunden wurde. Wir wissen jetzt, wer sich TSM anschließen und den Valorant Kader vervollständigen wird.

Tyler "sym" Porter, Travis "tdawgg" Regan und Damion "XXiF" Cook haben sich TSM angeschlossen, um das Valorant Team zu vervollständigen und sicherzustellen, dass es bereit ist, am bevorstehenden Challengers North America Split 3 Event teilzunehmen, das am Donnerstag beginnt.

Wie sich dieses Team schlagen wird, werden wir zunächst während des ersten Matchups des Kaders gegen Winthrop University im Turnier sehen.