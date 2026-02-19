TSM kehrt zum Wettkampf zurück Rocket League (wieder)

HQ

TSM hatte eine seltsame Präsenz in der Welt des Wettbewerbs Rocket League, da die Organisation einst ein Schlüsselspieler im Esport war, sich dann aber für etwa vier Jahre von der Bühne zurückzog. Seit dieser Rückkehr im Jahr 2024 hat TSM mehrere verschiedene Spielerkader durchprobiert, wobei die letzte große Änderung in den letzten Hälften des Jahres 2025 erfolgte, als ein weiteres vollständiges Team veröffentlicht wurde.

Nun bereitet sich TSM darauf vor, wieder zu starten, da ein neuer Kader für die Organisation verpflichtet wurde, ein Team, das sie bei kommenden Veranstaltungen vertreten wird. Dieser Kader besteht aus ehemaligen Project Delacruz-Spielern und Managern, wobei die folgenden Personen zu TSM stoßen.



Leonardo Raffael "Catalysm" Christ Ramos



Kevin "Kevin" Ameye



Nik Aiman Hakim "Sphinx" Bin Nik Azhar



Richard "triller." Juarez



Tino "Tynobad" Bader als Manager



Was den nächsten Einsatz dieses Teams angeht: Sie werden ab heute an der Boston MajorRocket League Championship Series teilnehmen.