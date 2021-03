Trunks spielt Hauptrolle in zweiter Bonusepisode von Dragon Ball Z: Kakarot

You're watching Werben

Im Sommer wird der zweite DLC-Inhalt von Dragon Ball Z: Kakarot veröffentlicht, wie Publisher Bandai Namco am Wochenende mitteilte. In diesem zusätzlichen Szenario werden wir den Zukunft-Trunks kennenlernen und aus erster Hand erfahren, wie das Leben auf der Erde ohne Son Goku ausgesehen hätte.

Die sicherlich düsterste Episode des Action-Rollenspiels spielt 13 Jahre nach dem Tod des legendären Super-Saiyajins in einer alternativen Zeitlinie. Die beiden fiesen Androiden #17 und #18 terrorisieren diese Bevölkerung und die meisten unserer Freunde sind bereits von ihnen besiegt worden. Das Story-Add-On "Trunks the Future Warrior" wird zusammen mit den drei Episoden von "Eine neue Kraft erwacht" zum Preis von 25 Euro in einem Saison Pass verkauft, in etwa drei bis vier Monaten.