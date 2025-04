Trumps Zölle könnten Switch 2 und Peripheriegeräte noch teurer machen

HQ

Es wurde viel über die Zölle von Präsident Trump gesprochen, die er sowohl gegen Verbündete als auch gegen andere Länder verhängen will. Viele Ökonomen warnen davor, dass dies zu höheren Preisen für die Amerikaner führen wird, und leider scheint es, dass es auch Switch 2-hungrige Spieler außerhalb des Landes betreffen könnte.

Bloomberg schreibt nun, dass China Zölle in Höhe von 34 Prozent erhalten wird, während Vietnam mit 46 Prozent und Kambodscha mit 49 Prozent betroffen sein werden. Nintendo hat Fabriken in all diesen Ländern und hat die Produktion während Trumps letzter Amtszeit ausgeweitet, um die chinesischen Zölle zu umgehen, die er damals verhängte. Der größte Teil der Konsolen wird in Vietnam hergestellt, das, wie Sie sehen können, einen ernsthaften Schlag einstecken muss.

Um die Konsolen in den USA zu verkaufen, muss Nintendo die Preise um den gleichen Betrag erhöhen, um ein verlustbringendes Geschäft zu vermeiden, und es besteht ein hohes Risiko, dass auch andere Märkte negativ beeinflusst werden. Die Preise für die Switch 2-Konsolen und das Zubehör wurden gestern bekannt gegeben und waren recht hoch, so dass einige glauben, dass Nintendo dies bei der Preisgestaltung berücksichtigt hat, aber die meisten Analysten scheinen sich einig zu sein, dass die Zölle höher als erwartet waren, so dass sie möglicherweise weiter erhöht werden müssen.