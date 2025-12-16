Trumps umstrittene Reaktion auf den Tod von Rob Reiner und seiner Frau

HQ

Als nach den schockierenden Todesfällen des Filmemachers Rob Reiner und seiner Frau die Ehrungen eintrafen, stach eine Stimme aus ganz anderen Gründen hervor.

Präsident Donald Trump reagierte zunächst mit Beileidsbekundungen, dann mit Spott und deutete an, Reiners Tod stehe irgendwie mit dem zusammen, was er der "wütenden Besessenheit" des Direktors von ihm nannte. Die Stellungnahme, die während der Untersuchung des scheinbaren Mordes in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, löste sofort politische und kulturelle Gegenreaktionen aus.

"Letzte Nacht in Hollywood ist etwas sehr Trauriges passiert", schrieb Trump, bevor er einen langen Angriff auf Reiner startete, in dem er das, was er "TRUMP-DERANGEMENT-SYNDROM" nannte, verantwortlich machte und dem Filmemacher vorwarf, von Hass auf ihn verzehrt zu sein. Er schloss mit den Worten: "Mögen Rob und Michele in Frieden ruhen."

Die Äußerungen standen in starkem Kontrast zu den Reaktionen von Hollywood-Persönlichkeiten, demokratischen Führungspersönlichkeiten und sogar einigen Republikanern, von denen viele ihr Beileid ausdrückten und sich von Trumps Ton distanzierten.

Trump und Reiner // Shutterstock

Was Reiner über Donald Trump sagte

Rob Reiner hatte seine Ablehnung von Donald Trump nie verborgen. Im Laufe der Jahre wurde der Regisseur und Schauspieler einer von Trumps lautstärksten Kritikern in Hollywood und warnte wiederholt, dass Trump eine Bedrohung für demokratische Normen darstelle.

Nach der Wahl 2016 unterstützte Reiner Bemühungen, russische Einmischung in die US-Wahlen zu untersuchen, und stellte offen Trumps Amtseignung in Frage. In Interviews bezeichnete er Trump als "geistig ungeeignet" und warf ihm autoritäre Instinkte vor.

"Sie haben einen Kandidaten, Trump, der Ihnen tatsächlich sagt, dass er wie ein Autoritärer regieren wird", sagte Reiner in einem Fernsehinterview 2023. "Wollen wir Faschismus oder wollen wir Demokratie?"

In späteren Interviews warnte Reiner, dass Trump die Verfassung untergraben und politische Gegner bestrafen wolle, eine Rhetorik, die ihn zu einem regelmäßigen Ziel konservativer Kommentatoren und Trump selbst machte. Dennoch formulierte Reiner seine Kritik konsequent als politisch, nicht persönlich, und forderte eher auf bürgerschaftliches Engagement als auf Gewalt oder Vergeltung.

Was Reiner über Charlie Kirk gesagt hat

Der schärfste Kontrast zu Trumps Äußerungen kam aus Reiners eigener Reaktion auf politische Gewalt Anfang dieses Jahres.

Nach der Tötung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk verurteilte Reiner den Angriff öffentlich, nannte ihn "absolutes Grauen" und sagte, Gewalt dürfe niemals toleriert werden, unabhängig von der Ideologie.

"Es ist mir egal, was Ihre politischen Überzeugungen sind", sagte Reiner damals. "Das ist nicht akzeptabel. Das ist keine Lösung zur Problemlösung."

Er lobte auch Kirks Witwe dafür, Vergebung gewählt zu haben, und nannte ihre Worte "schön" und bewundernswert. Diese Reaktion ist nach Trumps Äußerungen wieder aufgetaucht, wobei Kritiker auf die Ironie hinweisen: Reiner weigerte sich, den Tod eines politischen Gegners zu feiern oder zu verspotten, während Trump sich entschied, Reiner im Tod anzugreifen.