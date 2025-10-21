Trumps Treffen mit Putin in Ungarn ist abgesagt worden

HQ

Gerade haben wir die Nachricht erhalten, dass Trump sein geplantes Treffen mit Putin in Ungarn abgesagt hat, nachdem ein angespannter Austausch zwischen hochrangigen Diplomaten die Vorbereitungen für Friedensverhandlungen zum Scheitern gebracht hatte. Das Weiße Haus teilte mit, es gebe keine Pläne für ein Treffen der beiden Staatschefs "in unmittelbarer Zukunft", nachdem ein Telefonat zwischen US-Außenminister Marco Rubio und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow Berichten zufolge mit einer Meinungsverschiedenheit endete, nachdem Russland Vorschläge zum Einfrieren der Frontlinie in der Ukraine abgelehnt und seine harte Haltung beibehalten hatte. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!