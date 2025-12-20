Trumps neueste Exekutivverordnung blickt über die Erde hinaus: Mondlandung bis 2028 und Mondaußenposten bis 2030

HQ

US-Präsident Donald Trump hat eine umfassende Exekutivverordnung unterzeichnet, die das Ziel setzt, dass amerikanische Astronauten bis 2028 zum Mond zurückkehren sollen, wodurch der Weltraum zu einer zentralen Säule seiner Agenda für seine zweite Amtszeit wird und den Wettbewerb mit China neu entfacht.

Die Anordnung mit dem Titel "Ensuring American Space Superiority" wurde kurz nach der Vereidigung des privaten Astronauten und Milliardärs Jared Isaacman als neuer Administrator der NASA erlassen.

Sie weist das Pentagon und die US-Geheimdienste an, eine umfassende Strategie zur Weltraumsicherheit zu entwickeln, fördert Effizienz unter privaten Auftragnehmern und unterstützt neue Raketenabwehrdemonstrationen im Rahmen von Trumps vorgeschlagenem "Golden Dome"-Programm.

Mondlandung bis 2028 und Mondaußenposten bis 2030

Abgesehen von einer bemannten Mondlandung bis 2028 sieht die Anordnung die Einrichtung der ersten Elemente eines permanenten Mondpostens bis 2030 vor, was das Artemis-Programm der NASA und ihre langfristige Vision einer nachhaltigen menschlichen Präsenz auf dem Mond verstärkt, die potenziell mit Kernenergie betrieben wird.

Dieser Schritt spiegelt Trumps Bestrebung für eine schnelle Mondrückkehr in seiner ersten Amtszeit wider, obwohl frühere Ziele aufgrund von Verzögerungen mit NASAs Space Launch System und SpaceXs Starship-Lander, die für den neuen Zeitplan weiterhin entscheidend sind, verschoben wurden. Der erneute Fokus spiegelt auch den wachsenden Druck des Kongresses wider, den Mond über dem Mars zu priorisieren, während Elon Musk weiterhin Missionen zum Roten Planeten unterstützt.

Der politische Wechsel erfolgt vor dem Hintergrund massiver Haushalts- und Personalkürzungen bei der NASA, was Fragen darüber aufwirft, ob die ehrgeizige Deadline 2028 erreichbar ist, während die Vereinigten Staaten versuchen, China zu schlagen, das bis 2030 seine erste bemannte Mondlandung anstrebt.