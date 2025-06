Trumps neues Einreiseverbot für 12 Länder tritt am Montag in Kraft

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Das jüngste von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Einreiseverbot tritt am frühen Montag in Kraft und blockiert die Einreise in die Vereinigten Staaten für Bürger mehrerer Nationen in Afrika, dem Nahen Osten und Südostasien.

Betroffen sind Afghanistan, Tschad, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libyen, Myanmar, die Republik Kongo, Somalia, Sudan und Jemen. Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela werden teilweise eingeschränkt.

Die Regierung argumentiert, dass die Maßnahme auf Länder mit schlechten Identitätsüberprüfungssystemen und angeblichen Verbindungen zum Terrorismus abzielt. Die Reaktionen im Ausland reichten von diplomatischem Widerstand bis hin zu Angst unter den US-Verbündeten, die nun aus dem Land ausgeschlossen sind.