Trumps NASA-Kandidat kehrt mit einer dringenden Warnung zum Mondrennen in den Senat zurück

HQ

Jared Isaacman, der milliardenschwere private Astronaut, der von Präsident Donald Trump als Leiter der NASA nominiert wurde, steht am Mittwoch vor einer zweiten Bestätigungsanhörung, während die Senatoren abwägen, ob sein kommerzieller Raumfahrthintergrund Amerikas Rückkehr zum Mond beschleunigen kann.

Isaacman (der zweimal auf privaten SpaceX-Missionen in den Orbit geflogen ist) plant, den Abgeordneten mitzuteilen, dass ein Verlust an Boden gegenüber China im Mondrennen "das Machtgleichgewicht hier auf der Erde verschieben könnte." Er wird seinen Auftritt nach seiner ersten Nominierung als Botschaft der Dringlichkeit darstellen.

Donald Trump nominierte Jared Isaacman im November erneut, kurz nachdem der Interimschef der NASA, Sean Duffy, öffentlich mit Elon Musk aneinandergeriet, indem er die Artemis-Verträge der Behörde für neue Konkurrenten öffnete.

Ein Rückstand gegen China könnte das globale Machtgleichgewicht verschieben

Es wird erwartet, dass Senatoren Isaacmans Verbindungen zu Musk erneut prüfen und ihn zu Project Athena drängen, seinem langfristigen Entwurf für die NASA, der eine nukleare elektrische Antriebsanlage, ein Mars-Explorationsprogramm und umfassende Effizienzreformen vorsieht.

Isaacman hat den Gesetzgebern bereits zugesichert, dass er Artemis (NASAs milliardenschweres Programm zur Landung von Astronauten auf dem Mond) an vorderster Front halten werde, und argumentiert, die Behörde könne parallel Mond- und Marsmissionen vorantreiben.

Falls er bestätigt wird, würde er etwa 14.000 Mitarbeiter und ein Budget beaufsichtigen, das die Trump-Regierung für 2026 um 25 % kürzen will, nachdem in diesem Jahr fast 4.000 Mitarbeiter Buyouts akzeptiert hatten. Für den Moment warten wir auf eine Bestätigung, also bleibt dran für weitere Neuigkeiten.