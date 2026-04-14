Trumps KI-Image als Jesus Christus löst Gegenreaktionen im Streit mit Papst Leo aus

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US-Präsident Donald Trump hat für neue Kontroversen gesorgt, nachdem er ein KI-generiertes Bild gepostet hat, das ihn in einer Jesus-ähnlichen Rolle zeigt, was seine anhaltende Fehde mit Papst Leo XIV. verschärft.

Das Bild, das auf Truth Social geteilt und später gelöscht wurde, zeigte Trump in einem weißen Umhang, wie er seine Hand in heilender Geste auf den Kopf eines Mannes legte, mit symbolischen Bildern im Hintergrund. Während Trump später darauf bestand, dass das Bild ihn als Arzt darstelle, empfanden Kritiker (darunter auch einige seiner eigenen Anhänger) es als unangemessen und blasphemisch.

Der Beitrag erschien kurz nachdem Trump den Papst öffentlich angegriffen hatte und ihn als "schwach" und "schrecklich für die Außenpolitik" bezeichnete – Bemerkungen, die bereits starke Reaktionen von religiösen Führern und katholischen Gemeinden hervorgerufen haben. Sogar prominente konservative Stimmen äußerten Unbehagen.

Nun droht die Kontroverse, Trumps Verhältnis zu christlichen Wählern, einer zentralen Säule seiner politischen Unterstützung, zu belasten.