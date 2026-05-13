Trumps Golden Dome wird 1,2 Billionen Dollar kosten und zwei Jahrzehnte für den Einsatz

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Trumps Golden Dome Raketenabwehrsystem könnte eine erstaunliche Menge mehr verursachen als ursprünglich vorhergesagt. Die Entwicklung und der Betrieb des Golden Dome wird laut dem Congressional Budget Office über zwei Jahrzehnte hinweg rund 1,2 Billionen Dollar kosten.

Was noch schlimmer ist: Es ist möglich, dass das System nicht einmal wie vorgesehen funktioniert. Die Goldene Kuppel ist so konzipiert, dass sie die USA gegen ballistische und Marschflugkörper schützt, ähnlich wie die Eisenkuppel für Israel funktioniert. Das CBO (über die BBC) berichtet jedoch, dass ein groß angelegter Angriff Russlands oder Chinas die Golden Dome verwundbar machen könnte.

Die Beschaffung der für die Kuppel notwendigen Teile würde über 1 Billion Dollar kosten, da die USA Abfangjäger sowie ein weltraumgestütztes Raketenwarn- und Verfolgungssystem anschaffen müssten. "Die sogenannte 'Goldene Kuppel' des Präsidenten ist nichts weiter als ein massives Geschenk an Rüstungsunternehmen, das vollständig von arbeitenden Amerikanern finanziert wird", sagte der demokratische Senator Jeff Merkley. Trump hatte zunächst behauptet, dass die Golden Dome nur 25 Milliarden Dollar als Anfangsinvestition benötigen würde, mit Gesamtkosten von 175 Milliarden Dollar für die Fertigstellung des Projekts.

Trump befahl dem Verteidigungsministerium, ein System zu prüfen und Pläne dafür zu erstellen, das die USA vor Raketenangriffen schützen könnte, die er als die "katastrophalste Bedrohung" für das Land ansah. Es ist unwahrscheinlich, dass er sich davon abhalten lässt, die Goldene Kuppel zu errichten, egal zu welchem Preis.