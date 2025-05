Trumps Geburtstagsfeier mit 25 M1 Abrams-Panzern bei der Parade in Washington

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . US-Beamte haben gerade Pläne für eine groß angelegte Parade in Washington bekannt gegeben, um sowohl den 79. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump als auch den 250. Jahrestag der US-Armee zu feiern.

An der Veranstaltung werden 25 M1 Abrams-Panzer und über 6.500 Soldaten teilnehmen, die Kosten werden auf 25 bis 45 Millionen US-Dollar geschätzt, ohne die Ausgaben der Stadt. Die Parade spiegelt Trumps früheres Interesse an militärischen Vorführungen wider, trotz der Kritik an ihrem Umfang und ihren Kosten.