Trumps Einfrieren der Hilfe stört die Anti-Drogen-Bemühungen in mexikanischen Häfen

Ein von US-Präsident Donald Trump angeordneter pauschaler Stopp der Auslandshilfe hat ein wichtiges Anti-Drogen-Programm in Mexiko zum Stillstand gebracht, wodurch die Häfen des Landes anfällig für Drogenkartelle sind, die Fentanyl und andere illegale Chemikalien schmuggeln, so Quellen (via Reuters).

Das Containerkontrollprogramm der Vereinten Nationen, das die mexikanischen Behörden mit den Instrumenten zur Überprüfung der Fracht in Häfen wie Manzanillo ausstattet, wurde kürzlich unterbrochen, was die Pläne zur Ausweitung des Programms auf andere kritische Häfen ins Stocken brachte. Dieses Einfrieren wirkt sich auf die Bemühungen aus, die Einfuhr chinesischer Fentanyl-Ausgangsstoffe und anderer illegaler Substanzen nach Mexiko zu verhindern, mit denen Kartelle die Opioidkrise in den USA anheizen.

Während die Trump-Regierung behauptet, dass der Schritt Teil umfassenderer Grenzsicherungsmaßnahmen ist, sind Experten besorgt, dass die Aussetzung dieses Programms, das bereits dazu beigetragen hat, Tonnen illegaler Chemikalien zu beschlagnahmen, die Fentanyl-Epidemie verschlimmern könnte. Im Moment bleibt abzuwarten, ob dieses Einfrieren umfassendere Anti-Drogen-Strategien behindern wird, die darauf abzielen, den Fluss illegaler Drogen einzudämmen.