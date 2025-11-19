Trumps Ausbruch gegen eine Journalistin geht viral: "Ruhe, Schweinchen"

HQ

Donald Trump steht erneut unter Beobachtung, nachdem er der Bloomberg-Korrespondentin im Weißen Haus, Catherine Lucey, gesagt hatte: "Ruhe, Schweinchen" an Bord der Air Force One. Die Bemerkung, die während Fragen zu neu veröffentlichten Jeffrey Epstein-E-Mails gemacht wurde, verbreitete sich zunächst nur langsam, gewann aber in den folgenden Tagen online massiv an Bedeutung und ist heute ein Trendthema.

Der Vorfall eskalierte, als Kritiker dem Präsidenten vorwarfen, erniedrigende Sprache zu verwenden, um Journalistinnen zum Schweigen zu bringen, und verwiesen auf ein langes Muster ähnlichen Verhaltens, das bis zu seiner ersten Präsidentschaftskampagne zurückreicht, von früheren Äußerungen gegenüber Rosie O'Donnell und Alicia Machado bis hin zu Konfrontationen mit Reportern wie Megyn Kelly und Yamiche Alcindor.

Das Weiße Haus verteidigte Trumps Reaktion und behauptete ohne Beweise, der Reporter habe sich unprofessionell verhalten. Bloomberg reagierte, indem es seine Unterstützung für sein Reporterteam bekräftigte und die Bedeutung betonte, dass Journalisten Fragen ohne Angst oder Bevorzugung stellen können.

Die Kontroverse folgt auf einen weiteren angespannten Austausch nur einen Tag zuvor, als Trump die ABC-Reporterin Mary Bruce während eines Treffens mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman beschuldigte, eine schreckliche Journalistin zu sein. Zusammen haben die beiden Vorfälle die Beobachtung der Konfrontationen des Präsidenten mit den Medien verstärkt.