Trumps 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine: Lesen Sie hier das vollständige Dokument

US-Präsident Donald Trump hat einen 28-Punkte-Entwurf vorgestellt, der darauf abzielt, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Der Entwurf, der Reuters und Associated Press erhalten und von Trumps Vertrautem Steve Witkoff und dem Kreml-Funktionär Kirill Dmitriev ausgehandelt wurde, hat Kritik ausgelöst, weil er Russland stark bevorzugt, während die Sicherheit der Ukraine weitgehend von undefinierten internationalen Maßnahmen abhängt. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten...

Lesen Sie das vollständige Dokument hier:

1. Die Souveränität der Ukraine wird bestätigt.

2. Ein umfassendes Nichtangriffsabkommen wird zwischen Russland, der Ukraine und Europa geschlossen. Alle Unklarheiten der letzten 30 Jahre gelten als geklärt.

3. Es wird erwartet, dass Russland keine Nachbarländer angreifen wird und die NATO sich nicht weiter ausweiten wird.

4. Ein Dialog zwischen Russland und der NATO wird geführt, vermittelt von den Vereinigten Staaten, um alle Sicherheitsfragen zu lösen und Bedingungen für eine Deeskalation zu schaffen, um die globale Sicherheit zu gewährleisten und die Chancen für Zusammenarbeit sowie zukünftige wirtschaftliche Entwicklung zu erhöhen.

5. Die Ukraine erhält zuverlässige Sicherheitsgarantien.

6. Die Größe der ukrainischen Streitkräfte wird auf 600.000 Soldaten begrenzt.

7. Die Ukraine stimmt zu, in ihrer Verfassung festzuhalten, dass sie nicht der NATO beitreten wird, und die NATO erklärt sich bereit, in ihre Statuten eine Bestimmung aufzunehmen, dass die Ukraine künftig nicht aufgenommen wird.

8. Die NATO erklärt sich bereit, keine Truppen in der Ukraine stationieren zu lassen.

9. Europäische Kampfjets werden in Polen stationiert.

10. Die US-Garantie:



Die USA erhalten eine Entschädigung für die Garantie;



Wenn die Ukraine in Russland einmarschiert, verliert sie die Garantie;



Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, werden neben einer entschlossenen koordinierten militärischen Reaktion auch alle globalen Sanktionen wieder eingeführt, die Anerkennung des neuen Territoriums und alle weiteren Vorteile dieses Abkommens aufgehoben;



Wenn die Ukraine ohne Grund eine Rakete auf Moskau oder St. Petersburg startet, gilt die Sicherheitsgarantie als ungültig.



11. Die Ukraine ist für die EU-Mitgliedschaft berechtigt und erhält während der Behandlung dieses Themas kurzfristigen Präferenzzugang zum europäischen Markt.

12. Ein kraftvolles globales Maßnahmenpaket zum Wiederaufbau der Ukraine, darunter, aber nicht beschränkt auf:



Die Einrichtung eines Ukraine-Entwicklungsfonds zur Investition in schnell wachsende Industrien, darunter Technologie, Rechenzentren und künstliche Intelligenz.



Die Vereinigten Staaten werden mit der Ukraine zusammenarbeiten, um gemeinsam die Gasinfrastruktur der Ukraine, einschließlich Pipelines und Speicheranlagen, wieder aufzubauen, zu entwickeln, zu modernisieren und zu betreiben.



Gemeinsame Anstrengungen zur Sanierung kriegsbetroffener Gebiete für die Wiederherstellung, den Wiederaufbau und die Modernisierung von Städten und Wohngebieten.



Infrastrukturentwicklung.



Förderung von Mineralien und natürlichen Ressourcen.



Die Weltbank wird ein spezielles Finanzierungspaket entwickeln, um diese Bemühungen zu beschleunigen.



13. Russland wird wieder in die Weltwirtschaft integriert:



Die Aufhebung der Sanktionen wird schrittweise und von Fall zu Fall diskutiert und vereinbart.



Die Vereinigten Staaten werden ein langfristiges wirtschaftliches Kooperationsabkommen für die gegenseitige Entwicklung in den Bereichen Energie, natürliche Ressourcen, Infrastruktur, künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Projekte zur Förderung von Seltenerdmetallen in der Arktis und andere für beide Seiten vorteilhafte Unternehmensmöglichkeiten abschließen.



Russland wird eingeladen, wieder der G8 beizutreten.



14. Eingefrorene Gelder werden wie folgt verwendet:



100 Milliarden Dollar an eingefrorenen russischen Vermögenswerten werden in von den USA geführte Bemühungen zum Wiederaufbau und Investitionen in die Ukraine investiert;



Die USA erhalten 50 % der Gewinne aus diesem Unternehmen. Europa wird 100 Milliarden Dollar hinzufügen, um die Investitionssumme für den Wiederaufbau der Ukraine zu erhöhen. Eingefrorene europäische Fonds werden aufgehoben. Der Rest der eingefrorenen russischen Mittel wird in ein separates US-russisches Investmentvehikel investiert, das gemeinsame Projekte in bestimmten Bereichen umsetzt. Dieser Fonds soll die Beziehungen stärken und gemeinsame Interessen stärken, um einen starken Anreiz zu schaffen, nicht in Konflikte zurückzukehren.



15. Eine gemeinsame amerikanisch-russische Arbeitsgruppe für Sicherheitsfragen wird eingerichtet, um die Einhaltung aller Bestimmungen dieses Abkommens zu fördern und sicherzustellen.

16. Russland wird seine Politik der Nichtangriffspolitik gegenüber Europa und der Ukraine gesetzlich verankern.

17. Die Vereinigten Staaten und Russland werden sich darauf einigen, die Gültigkeit von Verträgen über die Nichtverbreitung und Kontrolle von Atomwaffen, einschließlich des START-I-Vertrags, zu verlängern.

18. Die Ukraine erklärt sich gemäß dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen bereit, ein nicht-nuklearer Staat zu sein.

19. Das Kernkraftwerk Saporischschja wird unter der Aufsicht der IAEO in Betrieb genommen, und der produzierte Strom wird gleichmäßig zwischen Russland und der Ukraine verteilt – 50:50.

20. Beide Länder verpflichten sich, Bildungsprogramme in Schulen und Gesellschaft umzusetzen, die darauf abzielen, Verständnis und Toleranz gegenüber verschiedenen Kulturen zu fördern und Rassismus und Vorurteile zu beseitigen:



Die Ukraine wird EU-Regeln zur religiösen Toleranz und zum Schutz sprachlicher Minderheiten übernehmen.



Beide Länder werden sich darauf einigen, alle diskriminierenden Maßnahmen abzuschaffen und die Rechte der ukrainischen und russischen Medien sowie der Bildung zu garantieren.



Alle nationalsozialistischen Ideologien und Aktivitäten müssen abgelehnt und verboten werden.



21. Territorien:



Krim, Luhansk und Donezk werden de facto als russisch anerkannt, auch von den Vereinigten Staaten.



Cherson und Saporoschschja werden entlang der Kontaktlinie eingefroren, was de facto eine Anerkennung entlang der Kontaktlinie bedeutet.



Russland wird andere vereinbarte Gebiete abtreten, die es außerhalb der fünf Regionen kontrolliert.



Die ukrainischen Streitkräfte werden sich aus dem Teil der Oblast Donezk zurückziehen, den sie derzeit kontrollieren, und diese Rückzugszone wird als neutrale entmilitarisierte Pufferzone gelten, die international als Gebiet der Russischen Föderation anerkannt wird. Russische Truppen werden diese entmilitarisierte Zone nicht betreten.



22. Nach Einigung künftiger territorialer Regelungen verpflichten sich sowohl die Russische Föderation als auch die Ukraine, diese Regelungen nicht mit Gewalt zu ändern. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Verpflichtung treten keine Sicherheitsgarantien in Kraft.

23. Russland wird der Ukraine nicht daran hindern, den Dnepr für kommerzielle Zwecke zu nutzen, und es werden Vereinbarungen über den freien Transport von Getreide über das Schwarze Meer getroffen.

24. Ein humanitäres Komitee wird eingerichtet, um offene Fragen zu lösen:



Alle verbleibenden Gefangenen und Leichen werden auf einer 'All for All'-Basis ausgetauscht.



Alle zivilen Gefangenen und Geiseln, einschließlich der Kinder, werden zurückgebracht.



Ein Programm zur Familienzusammenführung wird umgesetzt.



Maßnahmen werden ergriffen, um das Leid der Opfer des Konflikts zu lindern.



25. In der Ukraine werden in 100 Tagen Wahlen abgehalten werden.

26. Alle an diesem Konflikt beteiligten Parteien erhalten für ihre Handlungen während des Krieges volle Amnestie und erklären sich bereit, künftig keine Ansprüche zu erheben oder Beschwerden zu berücksichtigen.

27. Diese Vereinbarung ist rechtlich bindend. Die Umsetzung wird vom Friedensrat unter Präsident Donald J. Trump überwacht und garantiert. Für Verstöße werden Sanktionen verhängt.

28. Sobald alle Parteien diesem Memorandum zustimmen, tritt der Waffenstillstand unmittelbar nach dem Rückzug beider Seiten auf vereinbarte Punkte zur Beginn der Umsetzung des Abkommens in Kraft.