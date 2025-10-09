Trump zu Spanien: "Vielleicht sollte man sie aus der NATO rausschmeißen"

HQ

Trump hat Spaniens Verteidigungsausgaben in der Vergangenheit kritisiert. Jetzt hat er es wieder getan. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem finnischen Präsidenten am Donnerstag schlug Trump vor, Spanien aus der NATO zu entfernen, mit der Begründung, dass es die Verteidigungserwartungen des Bündnisses nicht erfüllt habe. "Ich habe darum gebeten, dass sie 5 Prozent zahlen, nicht 2 Prozent. Und die meisten Leute dachten, dass das nicht passieren würde, und es geschah praktisch einstimmig. Wir hatten einen Nachzügler. Es war Spanien. Spanien, man muss sie anrufen und herausfinden, warum sie ein Nachzügler sind. Und es geht ihnen auch gut, wissen Sie, glaube ich, wegen der Dinge, die wir getan haben. Es geht ihnen gut. Sie haben keine Entschuldigung, dies nicht zu tun, aber das ist in Ordnung. Vielleicht sollte man sie offen gesagt aus der NATO werfen." Was halten Sie von Trumps jüngsten Äußerungen? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!