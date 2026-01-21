Trump zieht sich bei Grönland zurück: Keine Gewalt, keine Zölle, und der Deal ist jetzt greifbar

HQ

Präsident Donald Trump hat am Mittwoch wochenlang Drohungen über Grönland abrupt zurückgefahren, sowohl militärische Gewalt als auch Strafzölle ausgeschlossen und erklärt, dass ein Rahmen für ein Abkommen gefunden worden sei, um einen Streit zu lösen, der sowohl die NATO als auch die Finanzmärkte erschüttert hatte.

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte Trump, die Verhandlungen mit Dänemark, Grönland und den NATO-Verbündeten würden auf ein langfristiges Abkommen zusteuern, das westliche Interessen in der Arktis sichern und gleichzeitig den russischen und chinesischen Einfluss blockieren würde. "Es ist ein Deal, mit dem alle sehr zufrieden sind", sagte Trump Reportern nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte. "Es ist der ultimative langfristige Deal. Es ist ein Deal, der für immer gilt."

Trump auf Truth Social:

Basierend auf einem sehr produktiven Treffen, das ich mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte hatte, haben wir den Rahmen für ein zukünftiges Abkommen in Bezug auf Grönland und tatsächlich die gesamte Arktisregion geschaffen. Diese Lösung wird, wenn sie vollendet wird, eine großartige für die Vereinigten Staaten von Amerika und alle NATO-Staaten sein.

Aufgrund dieses Verständnisses werde ich die Zölle, die am 1. Februar in Kraft treten sollten, nicht erheben. Weitere Diskussionen finden über die Goldene Kuppel in Bezug auf Grönland statt. Weitere Informationen werden im Verlauf der Diskussionen bereitgestellt. Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio, Sondergesandter Steve Witkoff und verschiedene andere werden, wenn nötig, für die Verhandlungen verantwortlich sein – sie werden direkt an mich berichten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zu diesem Thema!

Dieser Wandel markierte eine deutliche Tonänderung nach wochenlanger aggressiver Rhetorik, in der Trump Zölle vorschlug und wiederholt andeutete, die Vereinigten Staaten sollten die Kontrolle über das dänische Territorium übernehmen. Zu Truth Social sagte er, Washington und die NATO hätten einen "Rahmen für ein zukünftiges Abkommen" gebildet und bestätigte, dass die für den 1. Februar geplanten Zölle nicht umgesetzt würden. Die Märkte reagierten schnell, wobei US-Aktien sich erleichtert erholten, weil eine Handelskonfrontation abwendbar war.

Dänemark begrüßte die Deeskalation, betonte jedoch, dass Grönlands Souveränität nicht verhandelbar sei. Außenminister Lars Løkke Rasmussen sagte, die Angelegenheit solle eher diplomatisch als über soziale Medien geregelt werden, und betonte den Respekt vor der territorialen Integrität des Königreichs und dem Recht des grönländischen Volkes auf Selbstbestimmung. Die Regierung Grönlands äußerte sich nicht sofort.

Trump sagte, Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio und Sondergesandter Steve Witkoff würden weitere Gespräche leiten. Während NATO-Funktionäre bestätigten, dass die arktischen Verbündeten eng bei der Sicherheit zusammenarbeiten würden, verstärkte die Episode ein bekanntes Muster in Trumps Präsidentschaft: umfassende Bedrohungen, die Verbündete und Märkte verunsichern, gefolgt von kurzfristigen Rückzügen, sobald der Druck seinen Höhepunkt erreicht...