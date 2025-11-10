Trump wurde ausgebuht, als er der erste amtierende Präsident bei einem NFL-Spiel in der regulären Saison seit Carter im Jahr 1978 wird

HQ

Donald Trump war am Sonntag bei der 22:44-Niederlage der Washington Commanders gegen die Detroit Lions dabei und wurde damit der erste amtierende Präsident der Vereinigten Staaten seit fast 50 Jahren, der bei einem NFL-Spiel der regulären Saison auftrat. Seine Einwechslung wurde mit lauten Buhrufen quittiert, als er gegen Ende der ersten Halbzeit auf der Videotafel erschien, und noch einmal, als er in der Halbzeit vorgestellt wurde.

Der Spott ging weiter, als Trump während einer Einberufungszeremonie auf dem Feld einen Eid für neue Militärrekruten verlas. Der Präsident war kurz nach einer Überführung des Nordwest-Stadions eingetroffen und sagte Reportern, er sei "ein bisschen spät dran", bevor er in einer Suite neben dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, Platz nahm.

Publikumsreaktionen und Zeremonien auf dem Spielfeld kennzeichnen den Besuch

Zu Beginn des Spiels feierte Lions-Receiver Amon-Ra St. Brown einen Touchdown, indem er den "Trump-Tanz" nachahmte, den mehrere Athleten im letzten Jahr übernommen hatten. Detroits Trainer Dan Campbell sagte, er habe die Ankunft des Präsidenten nicht bemerkt, während Quarterback Jared Goff den Tiefflug von Trumps Flugzeug über dem Stadion kommentierte.

Während des dritten Quartals gab Trump den Fox-Sendern ein kurzes Interview, in dem er über seine Highschool-Football-Zeit nachdachte und über die Bemühungen sprach, die geplante Rückkehr der Commanders nach Washington zu unterstützen. Einem ESPN-Bericht zufolge hat ein Vermittler des Weißen Hauses den Teambesitzern mitgeteilt, dass Trump möchte, dass das zukünftige Stadion des Clubs, das Teil eines fast 4-Milliarden-Dollar-Projekts auf dem ehemaligen RFK-Stadiongelände ist, seinen Namen trägt.

Trump verließ das Spiel, bevor das Spiel zu Ende war. Nur zwei weitere amtierende Präsidenten, Richard Nixon 1969 und Jimmy Carter 1978, haben während ihrer Amtszeit ein NFL-Spiel der regulären Saison besucht. Der Besuch reiht sich in eine Reihe von Sportauftritten Trumps in jüngster Zeit ein, darunter der Ryder Cup, das Daytona 500 und die US Open.