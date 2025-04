Trump wirft Selenskyj vor, den Konflikt in der Ukraine auf die Krim auszuweiten

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Am Mittwoch hat Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dafür kritisiert, dass er territoriale Zugeständnisse, insbesondere in Bezug auf die Krim, ablehnt, und argumentiert, dass eine solche Starrheit die Chance auf Frieden behindert.

Während sich US-amerikanische und europäische Beamte darum bemühen, ein fragiles und schnell schwindendes Waffenstillstandsabkommen auszuhandeln, deutete US-Präsident Donald Trump an, dass die kompromisslose Haltung der Ukraine auf der Krim den Krieg unnötig in die Länge zieht.

Die Gespräche in London fanden ohne Schlüsselfiguren statt, was einen Schatten auf die Glaubwürdigkeit der Verhandlungen warf. In der Zwischenzeit gehen die tödlichen Angriffe an der Front weiter, da die Ukraine ihre Souveränität weiterhin verteidigt, so dass abzuwarten bleibt, wie sich die Situation entwickeln wird.