Trump wird mit königlicher Zeremonie in Großbritannien empfangen

Trump hat seinen zweiten Staatsbesuch in Großbritannien begonnen, eine seltene Ehre, die mit einem üppigen königlichen Empfang auf Schloss Windsor gefeiert wird. König Charles und die königliche Familie empfangen den US-Präsidenten mit militärischen Vorführungen und einem Bankett, während Premierminister Keir Starmer versucht, die Gelegenheit in tiefere wirtschaftliche Beziehungen und neue Handelsgespräche zu verwandeln. Parallel zur Zeremonie haben beide Regierungen bereits einen Technologiepakt angekündigt, der sich mit künstlicher Intelligenz und Kernenergie befasst. Für die Monarchie bietet das Spektakel globale Sichtbarkeit, während für London die Herausforderung darin besteht, Abkommen ohne diplomatische Fehltritte abzuschließen. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!