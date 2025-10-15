Trump wird Argentinien nicht unterstützen, wenn Milei nicht gewinnt

HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass die Fortsetzung der amerikanischen Hilfe für Argentinien vom Erfolg von Javier Milei bei den bevorstehenden Zwischenwahlen abhängt. Während eines Treffens im Weißen Haus lobte Trump die Reformen des argentinischen Regierungschefs, warnte aber davor, dass die Unterstützung schwinden könnte, wenn seine Partei ins Wanken gerät. "Die Wahl steht sehr bald an... Ich denke, der Sieg ist sehr wichtig", sagte Trump am Dienstag bei einem Treffen mit dem argentinischen Präsidenten im Weißen Haus. "Wenn er gewinnt, bleiben wir bei ihm. Und wenn er nicht gewinnt, sind wir weg." Was denkst du darüber? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!