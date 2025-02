Trump will Ukraines Seltene Erden im Austausch für Hilfe

HQ

Inmitten der eskalierenden Handelsspannungen hat Donald Trump vorgeschlagen, dass die Ukraine den Vereinigten Staaten im Gegenzug für militärische Hilfe Seltene Erden zur Verfügung stellen sollte, und dabei die strategische Bedeutung dieser Materialien betont.

Am 3. Februar äußerte sich der Präsident der Vereinigten Staaten frustriert darüber, dass die Europäische Union nicht mit den Beiträgen der Vereinigten Staaten zur Verteidigung der Ukraine mithalten kann, und argumentierte, dass die europäischen Nationen die amerikanische Unterstützung mindestens erreichen, wenn nicht sogar übertreffen sollten. Darüber hinaus deutete Trump an, neue Zölle gegen die Europäische Union zu verhängen, was die Handelsspannungen eskalieren lässt, und deutete an, dass das Vereinigte Königreich davon ausgenommen werden könnte.

Da China derzeit die weltweite Produktion von Seltenen Erden dominiert, ist die Sicherung alternativer Quellen für die Vereinigten Staaten zu einer entscheidenden Priorität geworden. Werden die Ukraine und die Europäische Union auf Trumps Forderungen eingehen? Wie könnte sich das auf internationale Bündnisse auswirken?