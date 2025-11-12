Trump will "übergewichtigen Ausländern" die Einreise in die USA verbieten

HQ

Eine durchgesickerte Anweisung des Außenministeriums, die Berichten zufolge von der Trump-Regierung unterstützt wird (via Daily Mail), rät Beamten, übergewichtigen Antragstellern Einwanderungsvisa zu verweigern, und bezeichnet Fettleibigkeit als potenzielle "finanzielle Belastung".

Das Dokument umfasst Fettleibigkeit neben Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und psychischen Störungen. Die Beamten sind angewiesen festzustellen, ob sich ein Antragsteller eine lebenslange medizinische Versorgung leisten kann, ohne auf staatliche Unterstützung angewiesen zu sein.

Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen die Einwanderung

Trumps Sprecher bestätigte die Richtlinie und sagte, sie spiegele das Ziel der Regierung wider, sicherzustellen, dass die Einwanderungspolitik "die amerikanischen Steuerzahler an die erste Stelle setzt". Die Regel gilt Berichten zufolge nur für die Beantragung von Einwanderungsvisa, nicht für vorübergehende Reise- oder Arbeitserlaubnisse.

Dies geschieht inmitten eines breiteren Vorstoßes zur Verschärfung der US-Einwanderungsstandards. Trump hat kürzlich eine Jahresgebühr von 100.000 US-Dollar für H-1B-Arbeitsvisa eingeführt und ein neues "Gold Card"-Programm angekündigt, um Antragsteller, die große finanzielle Beiträge leisten, zu beschleunigen.