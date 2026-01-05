Trump will Grönland, warnt Mette Frederiksen: "Er sollte ernst genommen werden"

HQ

Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen hat gewarnt, dass Donald Trumps wiederholte Bemerkungen über die Kontrolle über Grönland nicht als Rhetorik abgetan werden sollten, da sie glaubt, der Präsident der Vereinigten Staaten messe es ernst mit seinen Absichten gegenüber dem arktischen Gebiet.

In einem Gespräch am Montag mit dem dänischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk DR sagte Frederiksen, dass sowohl Dänemark als auch Grönland ihre Positionen unmissverständlich klar gemacht hätten.

"Leider denke ich, dass der amerikanische Präsident ernst genommen werden sollte, wenn er sagt, er wolle Grönland", sagt sie zu DR und fügt hinzu, dass Grönland "wiederholt erklärt" habe, es wolle nicht Teil der Vereinigten Staaten werden.

Frederiksen betonte, dass jeder Vorstoß gegen Grönland eine gefährliche Grenze überschreiten würde, da Dänemark NATO-Mitglied ist und Grönland Teil des dänischen Königreichs. "Wenn die Vereinigten Staaten ein weiteres NATO-Land angreifen, hört alles auf", warnte sie.

Trumps erneutes Interesse an Grönland kommt vor dem Hintergrund erhöhter geopolitischer Spannungen nach der US-Operation in Venezuela, was in Europa Bedenken weckt, dass Washington bereit sein könnte, langjährige Grenzen zu verschieben.

